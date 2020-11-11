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Офицеры ГРУ назвали свою версию гибели генерала Лебедя 

Мария Иванова 56 минут назад
Офицеры ГРУ назвали версию гибели генерала Лебедя
Фото: ТАСС
Портал «Русская семерка» рассказал о расследовании гибели генерала, губернатора Красноярского края Александра Лебедя, которое провели бывшие офицеры ГРУ. Они отказались считать крушение его вертолета несчастным случаем.
Портал утверждает, что бывшие сотрудники ГРУ нашли на лопасти винта Ми-8 взрывчатку. По их версии, заряд был активирован с земли.
Как сообщал «Рамблер», Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Вместе с ним на борту, помимо членов экипажа, находились красноярские чиновники и журналисты (всего 20 человек). Они направлялись на открытие горнолыжной трассы в районе озера Ойское. Восемь человек погибли на месте.
Лебедя госпитализировали в реанимацию больницы Абакана, но врачи не смогли его спасти.
Среди версий катастрофы назывались плохие погодные условия и требование Лебедя лететь, несмотря на неблагоприятную обстановку. Однако эта версия не подтвердилась.
Также эксперты говорили об отсутствии точных аэронавигационных карт: на имевшихся тогда картах линия электропередачи, в которую врезался Ми-8, не была обозначена.
В 2004 году вынесли приговор пилотам вертолета Лебедя. Тахира Ахмерова и Алексея Куриловича признали виновными в нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ахмеров получил четыре года в колонии-поселении, Курилович — три года.
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Происшествия , Александр Лебедь , ГРУ
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