Офицеры ГРУ назвали версию гибели генерала Лебедя

Портал утверждает, что бывшие сотрудники ГРУ нашли на лопасти винта Ми-8 взрывчатку. По их версии, заряд был активирован с земли.

Как сообщал «Рамблер», Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Вместе с ним на борту, помимо членов экипажа, находились красноярские чиновники и журналисты (всего 20 человек). Они направлялись на открытие горнолыжной трассы в районе озера Ойское. Восемь человек погибли на месте.

Лебедя госпитализировали в реанимацию больницы Абакана, но врачи не смогли его спасти.

Среди версий катастрофы назывались плохие погодные условия и требование Лебедя лететь, несмотря на неблагоприятную обстановку. Однако эта версия не подтвердилась.

Также эксперты говорили об отсутствии точных аэронавигационных карт: на имевшихся тогда картах линия электропередачи, в которую врезался Ми-8, не была обозначена.

В 2004 году вынесли приговор пилотам вертолета Лебедя. Тахира Ахмерова и Алексея Куриловича признали виновными в нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта. Ахмеров получил четыре года в колонии-поселении, Курилович — три года.