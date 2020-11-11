Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео 

Журналиста Александра Пичугина из Нижнего Новгорода оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе. Уголовное дело было возбуждено после публикации Пичугина в одном из Telegram-каналов новости, связанной с темой COVID-19.

В Вербное воскресенье, когда в храмах проходили праздничные богослужения, журналист опубликовал сообщение, что некая организация умышленно заражает коронавирусом население. На следующий день публикация была удалена, а сам Пичугин назвал ее горьким сарказмом и аллегорией.

Богородский суд посчитал иначе и признал мужчину виновным по ст. 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Теперь он должен выплатить государству 300 тысяч рублей.