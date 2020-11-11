Жительница Москвы обматерила водителя такси за отказ везти ее и обратилась к нему со словами «Сдохни, мразь». Видео, снятое таксистом, опубликовано в Twitter -аккаунте «Дикая Москва».

Водитель заявил пассажирке, что она может залить салон пивом, поэтому он не будет ее везти. Девушка ответила, что может оплатить химчистку салона автомобиля, а на отказ водителя обматерила и ударила его.

Таксист обратил внимание, что девушка зашла в машину с алкоголем, пассажирка в ответ заявила: «А кто не бухает?» После короткой беседы девушка вышла из машины со словами «Давай, удачи тебе. Сдохни, мразь».

Комментаторы осудили поведение пассажирки и отметили, что наивно думать, будто таксист в 2020 году не записывает происходящее в салоне на камеру.