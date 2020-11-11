Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика 

Мексике медбрат записал видеообращение для своих родственников. Умирающий от коронавирусной инфекции 28-летний Серхио Умберто Падилья Эрнандес обратился с посланием к своим родным перед тем, как его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Я хочу, чтобы вы помнили, кто я есть и кем я был, что бы ни случилось, и какую бы участь мне ни уготовил Бог. Поскольку я вернусь, это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней. Увидимся снова, мои друзья, моя семья. Я люблю вас», — заявил в своем обращении Эрнандес.

К сожалению, на следующий день молодой человек, работавший в бригаде медбратьев и медсестер в городской больнице, скончался.