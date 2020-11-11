Где скрывается сестра убийцы из родительского чата 

Сестра Арсена Мелконяна, до смерти избившего Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, боится за свою жизнь и скрывается у родственников. Об этом пишет волгоградское издание V1.

Как сообщал «Рамблер», Роман Гребенюк погиб после конфликта в родительском чате из-за теста по русскому языку. За Анну (Ануш) Мелконян, которая посчитала себя оскорбленной, вступился родственник и избил Романа Гребенюка прямо в отделении банка на глазах свидетелей. От полученных травм тот впал в кому и умер через неделю, не приходя в сознание. По словам адвоката семьи погибшего, Арсен Мелконян наносил удары кастетом.

По словам соседей, после случившегося они не видели семью Мелконянов.

«С того дня, когда все это произошло, они не появляются дома. Мы их уже очень давно не видели. Обычно у них часто шумно, а тут даже днем и вечерами тишина. Может быть, скрываются где-то, скорее всего, у родных», — рассказали они.

При этом соседи подчеркнули, что «никогда не горели желанием» близко общаться с этой семьей.

Журналисты волгоградского издания отметили, что у входной двери в дом скопилась внушительная стопка счетов и рекламных буклетов, гараж закрыт. При этом ворота и окна целы, а на стенах нет никаких надписей.

В свою очередь в следственных органах пояснили, что во время допроса Мелконян призналась, что боится за свою жизнь и живет у родственников в другом районе, отказавшись говорить, где именно.