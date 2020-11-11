В России собака на привязи насмерть загрызла ребенка 

Дворняга на цепи искусала 6-летнюю девочку, сообщает издание «Байкал-Daily». Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.

Трагедия разыгралась 10 ноября в поселке Заиграево . Известно, что девочка гуляла во дворе частного дома и слишком близко подошла к собаке, которая сидела на цепи. Животное накинулось на ребенка. Пса оттащили, девочку отвезли в центральную районную больницу. Медики спасти ее не смогли. Девочка скончалась.

По факту произошедшего следователи регионального управления назначили доследственную проверку. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства трагедии, опросить очевидцев, а затем решить вопрос, возбуждать или нет уголовное дело.

В августе, как сообщал «Рамблер», в Сочи 11-летний мальчик погиб в результате нападения медведей. Ребенок забрел на земельный участок, арендованный одной из коммерческих организаций на Армавирской улице в поселке Дагомыс. Через незапертую калитку ограждения он подошел к вольеру, в котором содержались два диких медведя. Животные напали на ребенка и причинили ему множественные телесные повреждения. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть мальчика. Информация о произошедшем была доведена до сведения СК. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (наказывается вплоть до лишения свободы на два года).

В середине октября в Московской области на 14-летнюю девочку напала рысь. Инцидент произошел в одном из коттеджных поселков в Истринском районе. Местная жительница выгуливала своего йоркширского терьера, когда из кустов на собаку неожиданно набросилась рысь. Девочка сделала попытку вырвать пса из ее лап. Тогда рысь набросилась на нее. Ребенок закричал. Мужчина, ухаживавший за соседним домом, прибежал на крик и сумел отогнать дикое животное. Кошка прокусила девочке руку, не повредив сухожилия и кости. Врачи назначили ей уколы от бешенства, так как не известно, была ли рысь привита. Позже полицейские выяснили, что животное принадлежит соседу семьи, а в тот день вырвалась из вольера. Полицейские передали дело в административную комиссию. Несмотря на штраф, который грозит хозяину животного, родители пострадавшего ребенка намерены через суд добиться передачи кошки в питомник или заповедник.