Российского депутата похитили для «серьезного разговора»

Инцидент произошел утром в среду, 11 ноября, когда Анистратов прогревал машину возле своего дома.

«Крепкие ребята забрались в мою машину и, угрожая ножом, связали и увезли меня на улицу Лесную, где состоялся серьезный разговор», — сказал он, не уточнив подробности.

После беседы злоумышленники сели в автомобиль политика и уехали. Мужчина обратился в полицию и уже написал заявление. Он отметил, что не получил никаких повреждений, но находится в шоке.