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Обработка «красных зон» больниц попала на видео 

Вадим Дроздов 11 минут назад
Военные эпидемиологи сводного медицинского отряда Минобороны России работают в медучреждениях в Курганской области. Врачи выполняют спецобработку и дезинфекцию помещений в «красных зонах» лечебных учреждений региона, а также выполняют проверку правильности выполнения противоэпидемических мероприятий в лечебных учреждениях, проводят консультации и методические занятия по обработке и режиму дезинфекции помещений.
После смены в "красной" зоне специалист выходит в "чистую" зону, где уже наверняка его поджидает бумажная работа. Инфекционные госпитали работают, в первую очередь, с пациентами, у которых подозревают или уже подтвердили COVID-19, и при этом высока вероятность осложнений.
Происшествия , Видео , Министерство обороны
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