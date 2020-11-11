Обработка «красных зон» больниц попала на видео 

Военные эпидемиологи сводного медицинского отряда Минобороны России работают в медучреждениях в Курганской области . Врачи выполняют спецобработку и дезинфекцию помещений в «красных зонах» лечебных учреждений региона, а также выполняют проверку правильности выполнения противоэпидемических мероприятий в лечебных учреждениях, проводят консультации и методические занятия по обработке и режиму дезинфекции помещений.

После смены в "красной" зоне специалист выходит в "чистую" зону, где уже наверняка его поджидает бумажная работа. Инфекционные госпитали работают, в первую очередь, с пациентами, у которых подозревают или уже подтвердили COVID-19, и при этом высока вероятность осложнений.