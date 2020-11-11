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Жених и невеста погибли во время съемки перед свадьбой 

Lenta.ru 39 минут назад
Влюбленные погибли во время предсвадебной съемки
Фото: Times of India
Предсвадебная съемка в индийском штате Карнатака закончилась гибелью жениха и невесты. Об этом сообщает издание The Times of India.
Свадьба 28-летнего Чандру и 20-летней Шашикалы должна была пройти 22 ноября. Пара вместе с родственниками решила устроить красивую фотосъемку в заброшенном городе на берегу реки Кавери. Они взяли в аренду две лодки-коракл.
Как только коракл отплыл примерно на 30 метров от берега, жених и невеста попыталась сфотографироваться. Шашикала была в босоножках на высоком каблуке, потеряла равновесие, стоя на лодке, и упала в реку. Чандру пытался спасти возлюбленную, но в суматохе судно перевернулось, и жених тоже утонул.
На борту коракла также находились рыбак и один из родственников жениха. Рыбак смог уплыть к берегу, а родственника спасли находившиеся на берегу люди. Они немедленно обратились в полицию. Прибывшие на место правоохранители достали тела погибших из воды.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, невеста погибла во время съемки свадебных фотографий. Ее, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море.
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