Влюбленные погибли во время предсвадебной съемки

Предсвадебная съемка в индийском штате Карнатака закончилась гибелью жениха и невесты. Об этом сообщает издание The Times of India.

Свадьба 28-летнего Чандру и 20-летней Шашикалы должна была пройти 22 ноября. Пара вместе с родственниками решила устроить красивую фотосъемку в заброшенном городе на берегу реки Кавери. Они взяли в аренду две лодки- коракл

Как только коракл отплыл примерно на 30 метров от берега, жених и невеста попыталась сфотографироваться. Шашикала была в босоножках на высоком каблуке, потеряла равновесие, стоя на лодке, и упала в реку. Чандру пытался спасти возлюбленную, но в суматохе судно перевернулось, и жених тоже утонул.

На борту коракла также находились рыбак и один из родственников жениха. Рыбак смог уплыть к берегу, а родственника спасли находившиеся на берегу люди. Они немедленно обратились в полицию. Прибывшие на место правоохранители достали тела погибших из воды.