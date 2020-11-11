В деревне Горохово в Кировской области толпа медведей в количестве 13 особей пришла в к жилым домам на запах мяса, которое было выброшено строителями, ремонтирующими дорогу. Рабочие, которые застали внезапное появление хищников, забрались на крышу автомобиля и начали снимать видео. Больше, видимо, ничего не оставалось. Очевидцы всего происходящего при этом начали кричать и всячески привлекать внимание животных. К счастью для экстремалов медведям было намного интереснее искать подтухшее мясо в земле. Только один из медведей обратил внимание на людей, подошел к машине, встал на задние лапы, но позже вернулся к трапезе.
Толпа медведей пришла в деревню и попала на видео
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