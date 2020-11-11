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Ребенок умер после нападения собаки в Бурятии 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Ребенок умер после нападения собаки в Бурятии
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Следственный комитет уже начал расследование.
В поселке Заиграево республики Бурятия собака напала на маленькую девочку. По данным следственного комитета республики, трагедия произошла 10 ноября.
Следствие установило, что девочка играла во дворе частного дома, в то время как отец ребенка ушел в гости к другу, а мать был занята. Тело ребенка обнаружил отец по возвращению домой — девочка лежала возле будки собаки, которая охраняла дом.
По словам родителей, раньше собака никогда не нападала на ребенка, девочка неоднократно контактировала с животным. Следственный комитет проведет проверку и установит все обстоятельства трагедии.
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Происшествия , СКР , Заиграево , Республика Бурятия
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