Ребенок умер после нападения собаки в Бурятии 

В поселке Заиграево республики Бурятия собака напала на маленькую девочку. По данным следственного комитета республики, трагедия произошла 10 ноября.

Следствие установило, что девочка играла во дворе частного дома, в то время как отец ребенка ушел в гости к другу, а мать был занята. Тело ребенка обнаружил отец по возвращению домой — девочка лежала возле будки собаки, которая охраняла дом.

По словам родителей, раньше собака никогда не нападала на ребенка, девочка неоднократно контактировала с животным. Следственный комитет проведет проверку и установит все обстоятельства трагедии.