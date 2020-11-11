Появилось видео спасения дальнобойщика после ДТП 

Дальнобойщик Дмитрий попал в серьезную аварию под Подольском . Его доставили в больницу города Видное с тяжелыми травмами, где выяснилось, что у водителя коронавирус.

"Ситуация была достаточно непростая — повреждения нескольких сегментов (тела): травмы кисти, перелом бедра, перелом голени. Под анестезией получилось все в одну кампанию выполнить, чтобы не мучить несколько раз человека", — рассказали медики. Операция на коронавирусном больном — большой риск для врачей. Тем не менее, Дмитрия успешно прооперировали. Сейчас пациент идет на поправку. Операция длилась более 4 часов. Хирурги и санитары все это время находились в "глухо" защищенных костюмах.