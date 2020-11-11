Врач рассказал о смерти людей и попал на видео 

В ночь с 11 на 12 октября в городской клинике №20 города Ростов погибли 13 пациентов с коронавирусом, находящиеся на аппараьах искусственной вентиляции легких. Все они были подключены к аппаратам ИВЛ, когда подача кислорода из медицинского оборудования полностью прекратилась. О событиях той страшной ночи рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров. 10 ноября стало известно, что медик ушел из больницы "по собственному желанию". Топоров рассказал, что придя на ночную смену, он был поставлен в известность, что пациенты, находящиеся на ИВЛ получают лишь 30% от необходимого объема кислорода. В тот момент в отделении находились 27 человек. Позже кислород упал до 0%..