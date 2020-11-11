Россиянин сломал ногу годовалой дочери

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Жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу, ссорясь с женой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Как информировала ранее полиция, во время семейного скандала на почве ревности мужчина сломал девочке ногу, в квартире также был 6-летний сын. Подозреваемого задержали.

"Мужчине 38 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — сообщает СУСК.

По версии следствия, 8 ноября обвиняемый нанес дочке многочисленные травмы. Ребенка госпитализировали, ее жизнь вне опасности.

Следственными органами решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что эта семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит.