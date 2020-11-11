Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В ЕАО предъявили обвинения мужчине, сломавшему ногу годовалой дочери 

РИА Новости и ещё 3 33 минуты назад
Россиянин сломал ногу годовалой дочери
Фото: РИА Новости
Жителю Биробиджана предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери, которой он сломал ногу, ссорясь с женой, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как информировала ранее полиция, во время семейного скандала на почве ревности мужчина сломал девочке ногу, в квартире также был 6-летний сын. Подозреваемого задержали.

"Мужчине 38 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — сообщает СУСК.

По версии следствия, 8 ноября обвиняемый нанес дочке многочисленные травмы. Ребенка госпитализировали, ее жизнь вне опасности.
Следственными органами решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что эта семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
Последние новости
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах
Происшествия , СКР , Биробиджан , Еврейская Автономная Область , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
01:06
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
Происшествия
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
01:46
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
Происшествия
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
00:18
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
Происшествия
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
01:02
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
Происшествия В мире
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
00:49
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
В мире Армия
Ночной перехват истребителей попал на видео
01:06
Ночной перехват истребителей попал на видео
Армия
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
00:48
Обработка «красных зон» больниц попала на видео
Происшествия
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
00:55
Работа врачей ЗВО в Цхинвале попала на видео
Армия
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
00:41
Появилось видео полетов Ан-22 «Антей» под Тверью
Армия
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
01:28
Видео работы НЦУО по переброске ВС РФ в Карабах
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение