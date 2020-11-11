По словам Мельникова, осужденному сначала придется отсидеть карантин в местном СИЗО около 14 дней. Однако прибытие Ефремова на место возможно и со дня на день, уверен Мельников.

Правозащитник заявил, что Ефремов будет находиться в камере только с теми заключенными, которые также отбывают первый срок. Актеру точно гарантирована кровать, комплект постельных принадлежностей, стул и отдельная тумбочка для личных вещей, еще в его камере может оказаться «вполне работающий телевизор». Среди прочего актер сможет посещать спортзал, библиотеку и смотреть футбольные матчи.

Мельников уточнил, что Ефремову придется работать наравне со всеми: например, на швейном производстве, где шьют маски для медицинских работников. Артиста могут обязать готовить еду и работать на ее раздаче или отправить в библиотеку.

«Возможно, ему пойдут навстречу и создадут под него отдельную вакансию, скажем, руководителя театральной самодеятельности», — предположил Мельников.

При этом Ефремов будет получать зарплату, размер которой в учреждениях ФСИН не может быть меньше МРОТ.

Также правозащитник рассказал, что вопрос о том, отправят ли артиста в исправительную колонию № 4 Белгородской области, остается открытым.

«У ФСИН есть инструкции, согласно которым запрещается сообщать, куда доставляют осужденного, пока он не прибыл. Это секретная информация для служебного пользования, чтобы никто не организовал побег по дороге и так далее», — пояснил Мельников.