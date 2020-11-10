Родственники фигурантов дела «Сети» заявили о новых пытках 

«После пережитых за последние три года нашими сыновьями и мужьями физических, очень страшных и унизительных издевательств в тюрьме, мы понимаем, что на зоне их могут просто убить. Сотрудники ФСБ посещают их в СИЗО всегда лишь с одной целью — пытать», — отметили авторы письма.