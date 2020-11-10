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«У него жена осталась беременная»: друг рассказал о погибшем при крушении Ми-24 в Армении 

Вероника Полынина 43 минуты назад
«У него жена осталась беременная»
Фото: РИА Новости
У старшего лейтенанта Романа Федина, погибшего при крушении вертолета Ми-24 в Армении, осталась беременная жена. Об этом друг погибшего рассказал изданию «Подъем».

«У него жена осталась, она, вроде, беременная, в положении. Мы собираемся своими деньгами помочь как-то семье», — сообщил собеседник.

Товарищ охарактеризовал Романа как жизнерадостного, отзывчивого и доброго человека, готового помочь в любой ситуации.
ТК "Подъем"
По его словам, профессию военного летчика Федин выбрал осознанно в 24 года. В экипаже был бортовым авиационным техником.
Путин назвал имена погибших в вертолете в Армении
Ранее во вторник президент России Владимир Путин назвал имена погибших в Армении военных летчиков и почтил их память минутой молчания.

«Погибли два наших товарища, лётчики, которые несли службу на военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич», — сказал Путин во время совещания с военными.

Как сообщал «Рамблер», российский боевой вертолет Ми-24 был по ошибке сбит азербайджанскими военными в Армении 9 ноября. Выстрел был сделан из ПЗРК со стороны Нахичевани. Два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Ми-24 сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в уничтожении самолета, принес извинения российской стороне и заявил о готовности выплатить компенсацию.
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Происшествия , Владимир Путин
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