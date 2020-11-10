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Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках

РИА Новости
45 минут назад
Пассажирский самолет Superjet100 штатно сел в московском аэропорту "Шереметьево" после сообщений о технических проблемах в электросистеме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Самолет сел в Москве после сообщения о неполадках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, в Шереметьево сел самолет сообщением Уфа-Москва рейсом 1259, у которого во время полета сработал датчик отказа электросистемы.
"Сел штатно в 21.07 мск", - заявил агентству представитель экстренных служб.
Происшествия,Аэропорт Шереметьево,РИА Новости,Уфа,
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