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Московского преподавателя убили из-за долга в 20 тысяч рублей 

Мослента 1 час назад
МВД России задержало подозреваемого в убийстве преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери. Он сознался в содеянном и объяснил мотивы преступления, сообщило ведомство, опубликовав на своем сайте видеодопрос мужчины.
Задержанный — гражданин соседнего государства 1994 года рождения. Он подрабатывал в доме у потерпевших и рассказал, что решил их убить из-за невыплаченного за свои услуги долга в 20 тысяч рублей.
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По словам мужчины, орудие убийства — нож — он взял у своих жертв. Сначала нанес им удар матери, затем дочери, а после ранил ребенка.
Ранее ТАСС писало, что женщины стали жертвами грабителей в частном доме в Солнечногорском районе Московской области.
Известно, что тела погибших 1953 и 1976 годов рождения 7 ноября обнаружили в частном доме в Солнечногорске. Также там находилась 6-летняя девочка, ребенка с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди доставили в больницу.
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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Московская область , Солнечногорск
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