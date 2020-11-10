МВД России задержало подозреваемого в убийстве преподавателя РЭУ имени Плеханова и ее матери. Он сознался в содеянном и объяснил мотивы преступления, сообщило ведомство, опубликовав на своем сайте видеодопрос мужчины.

Задержанный — гражданин соседнего государства 1994 года рождения. Он подрабатывал в доме у потерпевших и рассказал, что решил их убить из-за невыплаченного за свои услуги долга в 20 тысяч рублей.

По словам мужчины, орудие убийства — нож — он взял у своих жертв. Сначала нанес им удар матери, затем дочери, а после ранил ребенка.

Ранее ТАСС писало, что женщины стали жертвами грабителей в частном доме в Солнечногорском районе Московской области.

Известно, что тела погибших 1953 и 1976 годов рождения 7 ноября обнаружили в частном доме в Солнечногорске. Также там находилась 6-летняя девочка, ребенка с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди доставили в больницу.