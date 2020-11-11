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Семья участницы конфликта в родительском чате скрывается от соседей 

РИА Новости 1 час назад
Семья участницы конфликта в чате скрывается
Фото: РИА Новости
Семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна, арестованного по делу о смертельной драке из-за ссоры в родительском чате, скрывается от окружающих, об этом порталу "V1.ru" рассказали их соседи.
Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По информации регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате.
Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, но 1 ноября он скончался. Мелконяна арестовали до 24 декабря. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"С того дня, когда все это произошло, они не появляются дома. Мы их уже очень давно не видели", — пояснили жильцы дома.

По их словам, обычно в квартире семьи было шумно, однако сейчас там "даже днем и вечерами тишина".

"Может быть, скрываются где-то, скорее всего, у родных. Мы не сильно близко с ними общались и никогда не горели желанием", — добавили они.

Сообщается, что у входной двери в квартиру женщины скопилась большая стопка счетов и рекламных буклетов, также закрылся гараж возле частного дома Мелконяна.
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Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , СКР , V1.Ru , Москва
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