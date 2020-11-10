Ефремова этапировали в Белгород 

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Защитник пояснил, что колония №4 — единственное исправительное учреждение общего режима в Белгородской области, в котором отбывают наказание впервые осужденные. Колрния находится в городе Алексеевка.

Cегодня Ефремов был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин.