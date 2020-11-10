Ефремова этапировали в Белгород 

Осужденный по делу о ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Ранее в этом исправительном учреждении содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, сообщил ТАСС адвокат актера Владимир Васильев.
Защитник пояснил, что колония №4 — единственное исправительное учреждение общего режима в Белгородской области, в котором отбывают наказание впервые осужденные. Колрния находится в городе Алексеевка.
Cегодня Ефремов был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин.