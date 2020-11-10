Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ефремова этапировали в Белгород 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Ефремова этапировали в Белгород
Фото: РИА Новости
Осужденный по делу о ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Ранее в этом исправительном учреждении содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, сообщил ТАСС адвокат актера Владимир Васильев.
Защитник пояснил, что колония №4 — единственное исправительное учреждение общего режима в Белгородской области, в котором отбывают наказание впервые осужденные. Колрния находится в городе Алексеевка.
Cегодня Ефремов был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
BFM.RU: последние новости
На атомную подлодку на Камчатке забрались медведи На атомную подлодку на Камчатке забрались медведи Пираты напали на танкер с россиянами Пираты напали на танкер с россиянами Топ-менеджер «Траста» Михаил Хабаров переведен под домашний арест Топ-менеджер «Траста» Михаил Хабаров переведен под домашний арест
Происшествия , Владимир Васильев , Михаил Ефремов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Белгород , Белгородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
00:33
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
Общество
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
00:21
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение