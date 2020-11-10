Покончил с собой обвиняемый в убийстве 50-летней давности

Житель штата Вашингтон покончил с собой за несколько часов до того, как присяжные признали его виновным в убийстве, совершенном почти 50 лет назад, сообщает газета The New York Times

Убийство 20-летней Джоди Лумис — в августе 1972 года ее изнасиловали и застрелили — оставалось нераскрытым до прошлого года, когда на помощь следователям пришли новейшие технологии анализа ДНК.

В 2018 году правоохранители передали образцы семени, оставшегося на ботинке жертвы, в биотехнологическую компанию Parabon NanoLabs, которая сумела реконструировать генеалогическое древо возможного подозреваемого.

На основании новых улик следователи начали слежку за 78-летним Терренсом Миллером. На кофейном стаканчике, который мужчина выбросил в урну при выходе из казино, они обнаружили следы ДНК, полностью совпавшие с биологическим материалом, оставленным на теле девушки 50 лет назад.

Год назад Миллеру было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, а дело передано в суд. В понедельник, 9 ноября, подсудимый покончил с собой. Это произошло за несколько часов до того, как жюри присяжных признало его виновным.