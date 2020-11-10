По словам женщины, которые передаёт издание «360» , она решила расстаться с мужем так как он пьянствовал, отказывался содержать семью, бил её и дебоширил. Мужчина неоднократно пытался вернуть её, но когда встречал отказ, то снова начинал избивать.

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В этот раз экс-супруг сибирячки подкараулил её по пути домой. Он начал бить её по рукам обухом топора, а также нанёс удар по голове.

«Когда повалил на землю, уже достал топор. Он брал руки по отдельности. Брал руку — рубил, вторую брал — рубил. Наносил обухом удары по голове, потом обухом ломал руки» - рассказала пострадавшая.

Затем Татьяна попросила его остановиться и пообещала, что не станет обращаться в полицию. Мужчина провёл бывшую жену до дома и вызвал скорую помощь. У женщины разрублены обе ладони, три пальца на спицах, сломана рука. Также она получила травму головы. Сибирячка считает, что от худших последствий, видимо, спасла шапка. Отметим, пострадавшая работает мастером маникюра.

Её бывшего мужа задержали. Отмечается, что он уже имеет судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.