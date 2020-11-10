По словам женщины, которые передаёт издание «360», она решила расстаться с мужем так как он пьянствовал, отказывался содержать семью, бил её и дебоширил. Мужчина неоднократно пытался вернуть её, но когда встречал отказ, то снова начинал избивать.
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В этот раз экс-супруг сибирячки подкараулил её по пути домой. Он начал бить её по рукам обухом топора, а также нанёс удар по голове.
«Когда повалил на землю, уже достал топор. Он брал руки по отдельности. Брал руку — рубил, вторую брал — рубил. Наносил обухом удары по голове, потом обухом ломал руки» - рассказала пострадавшая.
Затем Татьяна попросила его остановиться и пообещала, что не станет обращаться в полицию. Мужчина провёл бывшую жену до дома и вызвал скорую помощь. У женщины разрублены обе ладони, три пальца на спицах, сломана рука. Также она получила травму головы. Сибирячка считает, что от худших последствий, видимо, спасла шапка. Отметим, пострадавшая работает мастером маникюра.