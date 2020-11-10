В Москве мужчина ворвался в школу через турникеты 

"Кнопку тревожной сигнализации нажал охранник учебного заведения после того, как гражданин отказался покинуть здание школы, перепрыгнул через турникет и прошел в холл. При этом он высказывал угрозы в адрес охраны. Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний москвич. Кроме того, от него исходил сильный запах алкоголя, а также отсутствовали средства защиты органов дыхания. Свое поведение задержанный объяснил тем, что хотел таким образом проверить реакцию охраны", — сказал собеседник агентства.