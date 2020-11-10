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В Москве мужчина ворвался в школу через турникеты 

ТАСС 1 час назад
В Москве мужчина ворвался в школу через турникеты
Фото: РИА Новости
Сотрудники Росгвардии задержали в одной из столичных школ мужчину, который ворвался в здание, перепрыгнув через турникеты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, таким поведением мужчина хотел проверить реакцию охранника.

"Кнопку тревожной сигнализации нажал охранник учебного заведения после того, как гражданин отказался покинуть здание школы, перепрыгнул через турникет и прошел в холл. При этом он высказывал угрозы в адрес охраны. Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний москвич. Кроме того, от него исходил сильный запах алкоголя, а также отсутствовали средства защиты органов дыхания. Свое поведение задержанный объяснил тем, что хотел таким образом проверить реакцию охраны", — сказал собеседник агентства.

Выяснилось, что мужчина по пути к учебному заведению повредил припаркованные автомобили. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции.
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Происшествия , Росгвардия , Москва
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