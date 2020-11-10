Топ-менеджера Metro-Goldwyn-Mayer обвинили в изнасиловании

Голливуде произошел очередной скандал, связанный с сексуальным насилием. На этот раз обвинен был председатель правления кинокомпании MGM, одного из популярнейших брендов индустрии. Жертва утверждает, что Кевин Ульрих совершил на нее сексуальное нападение в номере отеля в прошлом году, причинив физическую боль и "отобрав возможность получать наслаждение от жизни". Спустя месяц после подачи иска ее адвокат инициировал завершение дела, однако на условиях, которые позволят пострадавшей в будущем вновь судиться с влиятельным топ-менеджером.

В СМИ просочилась информация о том, что председатель правления компании Metro-Goldwyn-Mayer (она, в частности, занимается производством нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать») Кевин Ульрих был обвинен в сексуальном насилии. Дело открыли еще в минувшем июне, однако всего спустя месяц разбирательство внезапно было прекращено стороной предполагаемой жертвы.

Изначально Дженнифер Перри, проходившая в деле истцом, утверждала, что Ульрих, также возглавляющий хедж-фонд Anchorage Capital, совершил на нее сексуальное нападение в одном из нью-йоркских отелей в 2019 году. Согласно Variety, в судебных документах говорилось, что мужчина позволил себе насильственные действия сексуального характера с применением силы. В иске также отмечалось, что девушка не давала согласия на подобные действия с его стороны — и председатель правления MGM знал об этом.

«Инцидент связан с предполагаемым физическим принуждением и контактом сексуального характера не по обоюдному характеру», — уточнялось в документе.

Кроме того, по словам Перри, в результате «оскорбительного обращения и унижающего ее достоинство поведения» ей был нанесен физический и эмоциональный ущерб. Как признавалась девушка, после инцидента она страдала от «физической боли, а также психических и эмоциональных переживаний».

Однако спустя несколько недель после подачи иска и первичного вызова Ульриха в суд для дачи показаний адвокат Перри обратился с заявлением о прекращении дела без ущерба для репутации. Это означает, что в будущем девушка сможет вновь подать в суд на топ-менеджера по факту того инцидента.

Стороны пока никак публично не комментировали завершение иска.

Хедж-фонд Ульриха владеет 34% акций кинокомпании MGM.

Председатель правления кинокомпании заметно повысил свой статус в MGM в 2018 году — после неожиданной отставки генерального директора Гэри Барбера. На данный момент самая ожидаемая премьера студии — новая часть «бондианы» «Не время умирать», которая неоднократно переносилась из-за коронавируса и других производственных трудностей.

В марте этого года завершилось судебное разбирательство по резонансному делу против продюсера Харви Вайнштейна , который был признан виновным в многочисленных преступлениях сексуального характера и приговорен к 23 годам тюрьмы.