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Внучка поселилась в доме бабушки и заперла ее в спальне на два года

Lenta.ru
49 минут назад
Молодая жительница испанского города Валенсия со своим возлюбленным поселились в доме ее бабушки и два года держали хозяйку запертой в спальне. Об этом сообщает издание Euro Weekly News.
Внучка заперла бабушку в спальне на два года
Фото: PixabayPixabay
Предположительно, 22-летняя внучка и ее 18-летний молодой человек установили замок на дверь спальни пожилой испанки в 2018 году. Пара закупорила окно, чтобы бабушка не могла выйти из дома, которым она владеет.
72-летней женщине не разрешали ходить в ванную и туалет, она вынуждена была пользоваться памперсами. Иногда внучка и ее друг позволяли ей выходить в гостиную, но она не имела возможности посещать оставшуюся часть дома.
Следователи утверждают, что внучка и ее партнер били и преследовали пожилую женщину.
Бабушка смогла сбежать, когда девушка, по всей видимости, забыла запереть дверь. Она пошла в ближайшую аптеку и рассказала сотруднику о случившемся.
Полицейские задержали молодых людей. Они выясняют, действительно ли внучка и ее возлюбленный заставляли пенсионерку воровать в магазинах и снимали ли они деньги с ее счета.
Ранее сообщалось, что житель английского города Гримсби, графство Линкольншир, украл у своей доверчивой бабушки целое состояние и попал за решетку на два года. Большую часть украденных денег он тратил на наркотики.
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