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В Новосибирске завели третье дело против сотрудников туберкулезной больницы 

Rambler News Service и ещё 13 15 минут назад
Следователи возбудили третье по счету уголовное дело против сотрудников Городской областной новосибирской клинической туберкулезной больницы — о халатности руководства, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении медицинского персонала с детьми в детском отделении туберкулезной больницы возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО "Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница" преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Ведомство получило данные о том, что должностные лица из числа руководства больницей не исполнили свои обязанности вследствие небрежного к ним отношения и не организовали надлежащий контроль за работой сотрудников. Сейчас следователи устанавливают всех, кто допустил халатное отношение к своим обязанностям.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором медсестра новосибирской туберкулезной больницы хватает ребенка за волосы и швыряет его на кровать. Затем она накрывает его одеялом и уходит. По словам автора ролика, такие инциденты носят в больнице систематический характер. Вскоре после публикации следователи начали проверку по факту жесткого обращения с ребенком и возбудили дело о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей работником медицинской организации.
Спустя некоторое время автор ролика опубликовала еще одно видео. На нем медсестра подходит к ребенку, после чего слышен хлопок. Затем она пытается ударить ладонью мальчика. После этого следователи возбудили второе аналогичное уголовное дело.
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Происшествия , Видео , СКР , Новосибирск , Новосибирская Область
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