Экс-депутат из Башкирии Виль Шафиков не смог доказать законность своего имущества и лишился трех элитных квартир и автомобиля на сумму более 18 миллионов рублей. В ходе налоговой проверки Шафиков не дал объяснений об источниках появившихся миллионов, а согласно декларации за 2018-ый год он заработал всего 193 тысячи рублей. После этого дело было передано в суд и его имущество было арестовано. Шафиков подал апелляционную жалобу и заявил, что деньги он занял у жены и несовершеннолетнего сына. Но суд отклонил жалобу Шафикова, так как доходов вышеуказанных лиц так же не хватило на покупку арестованного имущества.
Появилось видео с лишившимся квартир депутатом
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