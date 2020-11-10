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Устроивший стрельбу срочник попал на видео 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
Рано утром 9 ноября на аэродроме "Балтимор" в военной части под Воронежем 20-летний солдат-срочник Антон Макаров устроил стрельбу по сослуживцам. В результате этих действий на месте погибло 2 человека, еще один доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Макаров с топором набросился на одного из офицеров, отобрал у него пистолет и начал стрельбу. После этого он взял с собой две обоймы с пулями и бросился в бега. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. При задержании у солдата спросили, знает ли он, за что задержан. "За все", — ответил Макаров.
Происшествия , Видео , Антон Макаров , МВД
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