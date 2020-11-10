Появилось видео ракетного удара по Баку 

В сети появилось видео от очевидцев ракетного удара по Хырдалану Баку . Ракеты были нейтрализованы, находясь в воздухе. На данный момент никаких официальных заявлений по данному факту не прозвучало.

Ранее сообщалось, что военные Азербайджана с трех направлений окружили город Шуши, что позволяет им контролировать территорию Нагорного Карабаха. В связи с этим премьером Армении был подписан договор о прекращении огня совместно с президентами Азербайджана и Российской Федерации. У здания парламента в Армении начались массовые протесты несогласных с таким решением Пашиняна. Россия при этом сообщила о вводе около 2000 миротворцев в Нагорный Карабах.