Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Появилось видео ракетного удара по Баку 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
В сети появилось видео от очевидцев ракетного удара по Хырдалану Баку. Ракеты были нейтрализованы, находясь в воздухе. На данный момент никаких официальных заявлений по данному факту не прозвучало.
Ранее сообщалось, что военные Азербайджана с трех направлений окружили город Шуши, что позволяет им контролировать территорию Нагорного Карабаха. В связи с этим премьером Армении был подписан договор о прекращении огня совместно с президентами Азербайджана и Российской Федерации. У здания парламента в Армении начались массовые протесты несогласных с таким решением Пашиняна. Россия при этом сообщила о вводе около 2000 миротворцев в Нагорный Карабах.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с лишившимся квартир депутатом
01:03
Появилось видео с лишившимся квартир депутатом
Происшествия
Видео подробностей спасения детей от педофила
02:10
Видео подробностей спасения детей от педофила
Происшествия
Устроивший стрельбу срочник попал на видео
02:30
Устроивший стрельбу срочник попал на видео
Происшествия
Появилось видео ракетного удара по Баку
00:24
Появилось видео ракетного удара по Баку
Происшествия
Акции протеста против Пашиняна попали на видео
00:41
Акции протеста против Пашиняна попали на видео
Происшествия
РПЦ и Панин поддержали Дзюбу и попали на видео
02:51
РПЦ и Панин поддержали Дзюбу и попали на видео
Шоу-бизнес
Ответ Небензи про Навального в ООН попал на видео
08:04
Ответ Небензи про Навального в ООН попал на видео
Политика
Сбитый в Армении российский Ми-24 попал на видео
01:32
Сбитый в Армении российский Ми-24 попал на видео
Происшествия
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение