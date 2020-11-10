Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Акции протеста против Пашиняна попали на видео 

Вадим Дроздов 52 минуты назад
10 ноября у здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста несогласных с решением премьера Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанным совместно с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Митингующие ворвались в здание парламента и направились к правительственным дачам, где хотят встретиться с руководством страны. Возле здания парламента демонстранты избили спикера Арарата Мирзояна.
Азербайджан 8 ноября заявил, что взял под контроль ключевой город Шушу, что позволяет азербайджанским войскам установить огневой контроль над столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом, а также дорогой, соединяющей республику с Арменией.
Происшествия , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с лишившимся квартир депутатом
01:03
Появилось видео с лишившимся квартир депутатом
Происшествия
Видео подробностей спасения детей от педофила
02:10
Видео подробностей спасения детей от педофила
Происшествия
Устроивший стрельбу срочник попал на видео
02:30
Устроивший стрельбу срочник попал на видео
Происшествия
Появилось видео ракетного удара по Баку
00:24
Появилось видео ракетного удара по Баку
Происшествия
Акции протеста против Пашиняна попали на видео
00:41
Акции протеста против Пашиняна попали на видео
Происшествия
РПЦ и Панин поддержали Дзюбу и попали на видео
02:51
РПЦ и Панин поддержали Дзюбу и попали на видео
Шоу-бизнес
Ответ Небензи про Навального в ООН попал на видео
08:04
Ответ Небензи про Навального в ООН попал на видео
Политика
Сбитый в Армении российский Ми-24 попал на видео
01:32
Сбитый в Армении российский Ми-24 попал на видео
Происшествия
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение