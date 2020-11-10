Акции протеста против Пашиняна попали на видео 

10 ноября у здания правительства Армении Ереване началась акция протеста несогласных с решением премьера Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанным совместно с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым . Митингующие ворвались в здание парламента и направились к правительственным дачам, где хотят встретиться с руководством страны. Возле здания парламента демонстранты избили спикера Арарата Мирзояна.

Азербайджан 8 ноября заявил, что взял под контроль ключевой город Шушу, что позволяет азербайджанским войскам установить огневой контроль над столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакертом, а также дорогой, соединяющей республику с Арменией.