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Врача COVID-бригады избили в квартире 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Врача COVID-бригады избили в квартире
Фото: РИА Новости
Врача COVID-бригады избили в квартире пациента, сообщает РЕН ТВ.
25-летний участковый приехал к пациенту на улицу Корнейчука, чтобы выписать постановление. Житель квартиры потребовал у доктора показать документы и забаррикадировал дверь, чтобы он не мог выйти.
Участковый врач позвонил в полицию и заявил, что его насильно удерживают. При этом после посещения квартиры доктору пришлось обратиться в травмпункт с ушибами, кровоподтеками и ссадинами.
По версии хозяина квартиры, врача никто не удерживал. Жилец поинтересовался у участкового, из какой он поликлиники, а тот якобы не смог ответить и начал поспешно собираться.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила о перегруженности медицинской системы в России и дефиците медработников.
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Происшествия , Минздрав РФ , РЕН ТВ
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