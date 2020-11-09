Врача COVID-бригады избили в квартире пациента, сообщает РЕН ТВ.

25-летний участковый приехал к пациенту на улицу Корнейчука, чтобы выписать постановление. Житель квартиры потребовал у доктора показать документы и забаррикадировал дверь, чтобы он не мог выйти.

Участковый врач позвонил в полицию и заявил, что его насильно удерживают. При этом после посещения квартиры доктору пришлось обратиться в травмпункт с ушибами, кровоподтеками и ссадинами.

По версии хозяина квартиры, врача никто не удерживал. Жилец поинтересовался у участкового, из какой он поликлиники, а тот якобы не смог ответить и начал поспешно собираться.