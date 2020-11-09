Дорожный конфликт закончился убийством

"По данным следствия, 5 ноября в дневное время на дороге в Дмитрове между водителями двух легковых машин произошел словесный конфликт на дороге. В процессе один мужчина нанес другому ножевое ранение. Прибывшая на место происшествие скорая помощь отвезла потерпевшего в больницу, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.