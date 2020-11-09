Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Подмосковье дорожный конфликт закончился убийством 

РИА Новости 50 минут назад
Дорожный конфликт закончился убийством
Фото: СК РФ
Конфликт двух водителей на дороге в Дмитрове закончился смертью одного из них и арестом второго по обвинению в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

"По данным следствия, 5 ноября в дневное время на дороге в Дмитрове между водителями двух легковых машин произошел словесный конфликт на дороге. В процессе один мужчина нанес другому ножевое ранение. Прибывшая на место происшествие скорая помощь отвезла потерпевшего в больницу, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"К настоящему времени по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", — добавила Врадий.

Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Последние новости
Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19 Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19 Меланья Трамп задумалась о разводе после выборов в США Меланья Трамп задумалась о разводе после выборов в США Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Происшествия , Ольга Врадий , СКР , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Скандал из-за отказа принять 90-летнюю пациентку попал на видео
02:47
Скандал из-за отказа принять 90-летнюю пациентку попал на видео
Происшествия
Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео
00:15
Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение