Дорожный конфликт закончился убийством

Конфликт двух водителей на дороге в Дмитрове закончился смертью одного из них и арестом второго по обвинению в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"По данным следствия, 5 ноября в дневное время на дороге в Дмитрове между водителями двух легковых машин произошел словесный конфликт на дороге. В процессе один мужчина нанес другому ножевое ранение. Прибывшая на место происшествие скорая помощь отвезла потерпевшего в больницу, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание", — говорится в сообщении.
В отношении обвиняемого в убийстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"К настоящему времени по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается", — добавила Врадий.