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Задержан расстрелявший сослуживцев под Воронежем солдат-срочник 

Мария Иванова 19 минут назад
Расстрелявший троих военнослужащих на военном аэродроме в Воронежской области срочник Антон Макаров задержан. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
По его словам, Макарова задержали сотрудники полиции.

«Живой», — уточнил источник.

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видеозапись задержания. На ней солдата прижимают к земле и задают вопрос, знает ли он, за что задержан.

«За все…», — отвечает он.

Как сообщал «Рамблер», сегодня около пяти утра 20-летний солдат-срочник Антон Макаров, вооружившись топором, напал военнослужащих на воронежском военном аэродроме «Балтимор». У одной из офицеров он отобрал боевой пистолет и открыл огонь. В результате погибли три человека. Источник из числа представителей Западного военного округа назвал возможной причиной произошедшего — нервный срыв.
оссийский солдат-срочник расстрелял сослуживцев
Поначалу СМИ сообщали, что нападавший сбежал с места преступления и забаррикадировался в кабинете здания на территории военной части. Позже стало известно, что в городе был объявлен план перехват.
Комментарии 41
Происшествия , Видео , Антон Макаров
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