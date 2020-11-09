По его словам, Макарова задержали сотрудники полиции.

«Живой», — уточнил источник.

Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал видеозапись задержания. На ней солдата прижимают к земле и задают вопрос, знает ли он, за что задержан.

«За все…», — отвечает он.

Как сообщал «Рамблер», сегодня около пяти утра 20-летний солдат-срочник Антон Макаров, вооружившись топором, напал военнослужащих на воронежском военном аэродроме «Балтимор». У одной из офицеров он отобрал боевой пистолет и открыл огонь. В результате погибли три человека. Источник из числа представителей Западного военного округа назвал возможной причиной произошедшего — нервный срыв.

Поначалу СМИ сообщали, что нападавший сбежал с места преступления и забаррикадировался в кабинете здания на территории военной части. Позже стало известно, что в городе был объявлен план перехват.