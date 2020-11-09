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Устроивший бойню на аэродроме в Воронеже солдат задержан
Lenta.ru
30 минут назад
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Антон Макаров
, расстрелявший четырех человек в воинской части в Воронеже, задержан в поселке Землянский. Об этом сообщает издание Baza в своем
Telegram
-канале.
Уточняется, что ранее он угнал автомобиль, чтобы скрыться.
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