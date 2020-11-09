В Москве забили до смерти председателя ЖСК 

Москве было обнаружено тело председателя жилищно-строительного кооператива «Квартет» с травмами головы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, тело председателя у сейфа в здании кооператива нашел его коллега. По подозрению в убийстве был задержан гражданин Грузии.

Следствие полагает, что подозреваемый избил председателя ЖСК и тот скончался от полученных травм.

«Рамблер» писал, что ранее житель Новосибирской области в состоянии алкогольного опьянения забил жену до смерти. По данным следствия, он нанес супруге множество ударов, затем вынес ее на улицу и скинул в овраг около дома. Там женщина и скончалась.

А на Урале мужчина девять дней жил с телом убитой сожительницы, которую забил и положил в диван.