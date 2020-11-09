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В Москве забили до смерти председателя ЖСК 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
В Москве забили до смерти председателя ЖСК
Фото: ТАСС
В Москве было обнаружено тело председателя жилищно-строительного кооператива «Квартет» с травмами головы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, тело председателя у сейфа в здании кооператива нашел его коллега. По подозрению в убийстве был задержан гражданин Грузии.
Следствие полагает, что подозреваемый избил председателя ЖСК и тот скончался от полученных травм.
«Рамблер» писал, что ранее житель Новосибирской области в состоянии алкогольного опьянения забил жену до смерти. По данным следствия, он нанес супруге множество ударов, затем вынес ее на улицу и скинул в овраг около дома. Там женщина и скончалась.
А на Урале мужчина девять дней жил с телом убитой сожительницы, которую забил и положил в диван.
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