«Великий гуру»: как воронежский тренер создал секту 

В Воронеже завершено расследование дела 46-летнего Сергея Голубцова, который обвиняется в убийстве 50-летней Галины Татаринцевой, совершенном еще в 2002 году, и создании секты "Бусидо". По данным СК, в своих клубах единоборств он внушал своим ученикам идеалы древних японских самураев и требовал беспрекословно слушаться его и биться до смерти. После того как две сестры ушли из секции и рассказали СМИ о происходящем там, их мать была зарезана.

Воронежской области резонансное дело 46-летнего Сергея Голубцова, обвиняемого в убийстве матери своих учениц 18 лет назад, передали в суд. Мужчину будут судить не только за убийство, но и за создание двух тоталитарных сект и насилии над их участниками. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Следствие установило: утром 20 мая 2002 года 50-летняя Галина Татаринцева, работавшая дворником, убирала территорию у дома №7 по улице Владимира Невского в Воронеже.

Во время работы к ней подошел неизвестный мужчина и нанес несколько ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. Женщина скончалась на месте.

В тот же день прокуратура возбудила уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В сентябре 2002 года по результатам расследования предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено — преступника так и не нашли.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Тем не менее следователи продолжали вести работу, рассчитывая найти злоумышленника. Оперативники выяснили, что в конце 90-х две дочери женщины записались в секцию единоборств «Бусидо», в переводе с японского языка — «Путь воина». Главным тренером там работал Сергей Голубцов по прозвищу Тор.

Прозанимавшись несколько лет, сестры решили прекратить тренировки — не понравилась слишком жесткая дисциплина, царившая в секции. «Они объявили об этом наставнику, но тот отреагировал крайне негативно. И девушкам стали угрожать», — объяснили в СК.

За помощью они обратились в СМИ. В печатных изданиях вышло несколько материалов, изобличающих жесткие методы Голубцова, были сюжеты по телевидению. По словам коллег тренера, в конце мая 2002 года на местном телеканале показали очередную передачу с участием матери и самих девочек.

Спустя несколько месяцев после этого Татаринцеву убили. Основным подозреваемым был Голубцов, однако улик было недостаточно для задержания.

Правоохранители выяснили, что секцию мужчина основал во второй половине 90-х. Она быстро приобрела известность среди подростков, и уже через несколько лет по всему городу работали десятки филиалов, в которых занимались около тысячи человек. Особо приближенных учеников Голубцов назначал тренерами — хотя многим из них не было 18.

«Школа была очень закрытой. Но как-то раз мы устроили матчевую встречу между моими бойцами и ребятами Голубцова. Именно тогда я понял, что это самая настоящая секта.

Ученики, как зомбированные, обращались к наставнику не по имени-отчеству, а «сенсей», «великий гуру», «солнце, спустившееся с небес» и так далее», — рассказал РИА «Новости» президент областной Федерации армейского рукопашного боя Леонид Бебнев.

Он припомнил, что несмотря на травмы своих воспитанников, Голубцов никогда не останавливал бои. Спортсмены, по словам Бебнева, говорили, что он послал их на смерть.

«На следующее утро [после матча] я сразу отправился в ФСБ . Там мне сообщили, что давно держат секцию Голубцова «на карандаше» и все под контролем. А спустя несколько месяцев убили Татаринцеву», — отметил он.

Как уточнили в СК, Голубцов, помимо спортивных занятий, внушал своим ученикам идеалы самураев, которые заключаются в необходимости полного и беспрекословного подчинения учителю, в том числе и по вопросам, не связанным с тренировочным процессом, готовности к смерти, отрешению от семьи.

После смерти женщины ее дочерей взяли под охрану тренеры и воспитанники сразу нескольких местных секций боевых искусств. «Мы практически круглосуточно сопровождали девушек. А бойцы Голубцова в открытую следили за нами, пытаясь тем самым оказать давление. Уже потом один из них признался следователю, что ему поручили убить меня и моего коллегу, но по каким-то причинам исполнение „приговора“ не состоялось», — пояснил президент областной Федерации армейского рукопашного боя.

Заработав дурную репутацию среди каратистов, Тор оставил тренерскую деятельность и переключился на исторические реконструкции.

«Неважно, под каким соусом это подавалось: единоборства, реконструкции или что-то еще. Голубцову нужно было чувствовать власть над людьми. Либо он сам, либо еще кто-то внушил ему, что он — мессия, высший разум», — пояснил Леонид Бебнев.

Только в 2019 году расследование уголовного дела Татаринцевой, приостановленное в 2002 году, возобновили. Голубцова задержали, предъявили обвинения в убийстве, создании тоталитарной секты, суд отправил его в СИЗО . Это стало возможным благодаря показаниям бывших учеников Голубцова.

По версии следствия, Татаринцеву убили за то, что ее дочери рассказали общественности о странных порядках в «Бусидо». Причем на место преступления Голубцова привез один из его учеников.

Сам он сначала во всем сознался, но спустя некоторое время отказался от своих показаний. «Он объяснил, что не хотел убивать Галину, а приехал к ней лишь поговорить. Но женщина якобы накинулась на него. Обороняясь, Голубцов схватился за нож», — заявил РИА «Новости» источник.

На невиновности мужчины настаивает и его сожительница. По ее мнению, дело строят на показаниях людей, которые желают зла мужчине. «Он этого не делал. Более того, там были свидетели, это же расследовалось в 2002 году. Там были свидетели, которые видели человека, который это делал. Этот человек не был похож на Сергея. Тогда это преподносили как секту. По факту же это был просто клуб людей, которые тренировались, занимались боевым искусством и так далее», — рассказала программе «Вести Воронеж» Софья Красикова.

46-летний Сергей Голубцов обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица, в связи с выполнением им общественного долга» и части 1 статьи 239 УК РФ «Создание общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением граждан к совершению иных противоправных действий, а равно руководство таким объединением».

Дело рассмотрят с участием присяжных. Голубцову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.