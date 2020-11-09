Блогер Александр Кочетков заявил, что записи в дневнике Зинаиды Колмогоровой, одной из погибших участниц группы Дятлова, на самом деле были сделаны другим туристом — Юрием Дорошенко . Об этом он заявил на своей странице в «Яндекс. Дзен».

По мнению Кочеткова, «по стилистике» записи не похожи на тексты из второго дневника Колмогоровой. Блогер утверждает, что так писал именно Дорошенко.

«А мы шили дыры (а их было так много, что работы хватало на всех, за исключением двух дежурных и Люды). Ребята страшно возмущены», — процитировал Кочетков запись из дневника за 30 января.

По его словам, если речь действительно идет о 30 января, то Колмогорова не могла зашивать дыры, так как именно она была одной из дежурных.

«Действительный хозяин дневника, Дорошенко, понимал, что если он напишет своей рукой, то не будет никаких противоречий. А, значит, никто не узнает, что с группой произошло, что-то из ряда вон выходящее. Только так, создав серьёзные противоречия, Дорошенко мог привлечь внимание к записям в своем дневнике», — считает Кочетков (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По мнению блогера, с помощью этого несоответствия Дорошенко хотел показать, что неприятности у туристов начались не на склоне горы, а намного раньше.

«Все версии, которые имеют своё начало от палатки на склоне, ошибочны и не могут быть признаны — правдоподобными. Снежная доска, йети, плазмоиды, НЛО, взрыв некой ракеты и тому подобное — можно считать сочинениями на заданную тему», — заключил блогер.

Зимой 1959 года на одном из уральских перевалов погибли девять туристов из клуба Уральского политехнического института. Группу возглавлял Игорь Дятлов , позже перевал получил его имя.

Исследователи выдвигали различные версии трагедии, в том числе конспирологические: об испытании радиоактивного оружия, убийстве туристов и контакте с пришельцами. По официальной версии, смерть группы Дятлова была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Как сообщал «Рамблер», в феврале 2019 года из-за общественного внимания к теме Генпрокуратура России решила провести проверку версий гибели туристов. Все три версии, которые в ведомстве сочли наиболее вероятными, были связаны с природными явлениями: лавина, снежная доска или ураган. В июле 2020-го прокуроры рассказали, что версия о лавине нашла свое полное подтверждение.

В прокуратуре пришли к выводу, что после схода лавины туристы поступили правильно: разрезали палатку и покинули ее, отойдя к каменной гряде, но оказались обречены из-за плохой видимости (видимость была 16 метров, а они отошли на 50). Туристы спустились дальше, разожгли костер, затем снова пытались найти палатку, но замерзли при температуре в минус 40-45 градусов.