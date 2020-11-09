Нервный срыв: срочник расстрелял сослуживцев

На военном аэродроме в Воронежской области 20-летний военнослужащий расстрелял сослуживцев. Предполагается, что сначала он напал на офицера, отобрав огнестрельное оружие, а вслед за тем расстрелял троих человек — двое из них скончались, третий находится в больнице с ранением. Сейчас в Воронеже объявлен план "Перехват" — правительство области, между тем, заявляет, что вооруженный срочник не покидал территорию части.

В Воронежской области 20-летний военнослужащий Антон Макаров убил трех человек на военном аэродроме под Воронежем и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

«По данным следствия, 9 ноября 2020 года в 5 часов 30 минут Макаров с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен», — уточнили в ведомстве.

Информацию подтвердили в Западном военном округе, отметив, что нападавшего ищут командование части и правоохранительные органы

«9 ноября 2020 года около 5.00 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся», — сообщили в округе.

Предполагается, что Антон Макаров до сих пор остается на территории военной части. «По предварительным данным, Антон Макаров расположения части не покидал», — говорится в сообщении на странице регионального правительства в «ВКонтакте».

Официально власти региона не сообщают, в какой из частей Западного военного округа произошел инцидент. Однако, как пишет Telegram-канал Mash, призывник Макаров служил в части №23326 — в момент нападения он был на военном аэродроме «Балтимор» в суточном наряде. По версии канала, когда туда прибыл с проверкой майором Ермолаев, Макаров вступил с ним в словесную перепалку, отобрал его табельный пистолет Макарова и 16 патронов и выстрелил в офицера.

После этого к Ермолаеву подбежал водитель, пытаясь оказать помощь, однако призывник убил и его. Позже он открыл огонь еще по одному солдату — тот скончался позже.

Telegram-канал «Baza» при этом сообщает, что когда Макаров был в наряде и к нему подошел дежурный по полку с проверкой, солдат выждал, пока тот отвернется, взял с пожарного щита топор и ударил его в спину, после чего вытащил пистолет и убил.

После этого солдат пошел в комнату личного состава — там кто-то из старших заметил Макарова, который должен был стоять в наряде, и отправил его дежурить дальше. В ответ срочник достал пистолет и выстрелил в сослуживца. На шум прибежал водитель, который также был убит.

Затем солдат попытался построить оставшихся военных, крикнув «Встали, построились!». Когда один из них попытался убежать, Макаров выстрелил ему в спину.

Власти Воронежской области опубликовали имена убитых военнослужащих и рассказали о состоянии раненого.

«Погибшие в результате стрельбы в воинской части: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Раненый рядовой Фирсов госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку», — сообщает правительство региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации ФГКУ «416-й Военный госпиталь Минобороны России», угрозы жизни для пострадавшего солдата нет.

«У нас находится пострадавший солдат, у него ранение в легкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжелый, в сознании, жить будет, ему очень повезло», — заявил представитель медучреждения ТАСС.

Сообщения источника местного портала «МОЕ! Online» о том, что рядовой Фирсов якобы скончался в реанимации, уже опровергли — по информации собеседника РИА «Новости» в Западном военном округе, это не так.

В Воронеже объявлен план «Перехват» — к поискам Антона Макарова привлечены ОМОН и СОБР, сообщает Росгвардия . В качестве основной версии нападения срочника рассматривается нервный срыв, уточняет источник ТАСС. Военные следователи возбудили дела по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и части 4 статьи 226 УК РФ «Хищение оружия».

Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого.

Как выяснило издание «Baza», Макаров незадолго до армии готовился стать полицейским — он был студентом воронежского института МВД. Отучился молодой человек всего два года на радиотехническом факультете.

По словам педагогов заявили, что Макаров был вспыльчивым, недисциплинированным и иногда чрезмерно агрессивным. По воспоминаниям однокурсников Антона, он иногда странно вел себя, например, мог внезапно закричать.

Отчислен из института МВД Макаров был из-за драк. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший одногруппник военнослужащего. «Он был своеобразный человек, немного странный. Не очень хорошо свои эмоции контролировал. Несколько раз кидался на однокурсников. Вот из-за последнего раза его и отчислили, потом в армию пошел», — отметил приятель злоумышленника.

Собеседник издания затруднился сказать, были ли конфликты с другими учащимися следствием травли. «Насчет травли не могу сказать, но конфликты были, точных причин не помню уже. Когда мы жили в казармах, он жил отдельно ото всех, а остальные — по восемь человек жили. Учился не очень хорошо», — пояснил он.

Сейчас возле здания института МВД в Воронеже, где раньше учился Макаров, выставлена дополнительная охрана. Там опасаются, что он может прийти к ним.

О склонности военнослужащего к конфликтам рассказали и школьные учителя. Они сообщили «Mash», что молодого человека воспитывали бабушка с дедушкой, а мать уехала в Израиль. Характер у него был очень сложный. «В основном он был тихим, закрытым, но очень часто срывался. С учителями не поладил или с одноклассниками, оценку не ту поставили, на контрольной не дали списать — из-за этого мог вспылить. Такое часто было. Родители у него вроде есть, но жил с бабушкой и дедушкой», — рассказал одноклассник злоумышленника «LifeShot».