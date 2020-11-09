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Россиянка с COVID-19 сбежала из скорой помощи 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Россиянка с COVID-19 сбежала из скорой помощи
Фото: ТАСС
Жительница Ленинградской области с диагнозом COVID-19 пропала из кареты скорой помощи, когда ее везли в госпиталь в «Ленэкспо». Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс».
По словам источника, 31-летняя женщина зарегистрирована в Киришах, скорую помощь ей вызвала подруга. Больная сбежала в субботу по пути следования в «Ленэкспо».
Поиски женщины ведет полиция, однако ее примет нет, и где она сейчас — неизвестно, отмечает издание.
Подруга пациентки также перестала выходить на связь после предварительного выяснения обстоятельств, пишут «Невские новости».
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Как писал «Рамблер», ыспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 50,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,79 миллиона.
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Происшествия , Интерфакс
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