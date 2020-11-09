Россиянка с COVID-19 сбежала из скорой помощи 

Жительница Ленинградской области с диагнозом COVID-19 пропала из кареты скорой помощи, когда ее везли в госпиталь в «Ленэкспо». Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс».

По словам источника, 31-летняя женщина зарегистрирована в Киришах, скорую помощь ей вызвала подруга. Больная сбежала в субботу по пути следования в «Ленэкспо».

Поиски женщины ведет полиция, однако ее примет нет, и где она сейчас — неизвестно, отмечает издание.

Подруга пациентки также перестала выходить на связь после предварительного выяснения обстоятельств, пишут «Невские новости».

Как писал «Рамблер», ыспышка заболеваемости COVID-19 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 50,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,79 миллиона.