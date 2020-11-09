Рядовой по фамилии Фирсов в ходе нападения получил два пулевых ранения в плечо и лопатку. Он госпитализирован и сейчас находится в реанимации. Ведутся поиски стрелка.

6/6 Рядовой по фамилии Фирсов в ходе нападения получил два пулевых ранения в плечо и лопатку. Он госпитализирован и сейчас находится в реанимации. Ведутся поиски стрелка.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. Макаров скрылся. Погибли дежурный по полку майор, 38-летний Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев.

5/6 Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. Макаров скрылся. Погибли дежурный по полку майор, 38-летний Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев.

Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

4/6 Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Следователи уже восстановили предварительную картину бойни на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Молодой человек был в наряде, в пять часов утра 9 ноября к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость.

3/6 Следователи уже восстановили предварительную картину бойни на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Молодой человек был в наряде, в пять часов утра 9 ноября к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев. Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость.

По мнению однокурсников Антона, он иногда странно вёл себя, например, мог внезапно закричать. Антон постоянно ругался со своими сослуживцами. Институт МВД он бросил после очередной ссоры – написал рапорт и ушёл по собственному желанию.

2/6 По мнению однокурсников Антона, он иногда странно вёл себя, например, мог внезапно закричать. Антон постоянно ругался со своими сослуживцами. Институт МВД он бросил после очередной ссоры – написал рапорт и ушёл по собственному желанию.

Солдат-срочник Антон Макаров, расстрелявший сослуживцев, был агрессивным ребенком. Как сообщает Telegram-канал Baza, Макаров был студентом воронежского института МВД. Педагоги-офицеры плохо вспоминают о Макарове, говорят, что он был вспыльчив, недисциплинирован и, порой, чрезмерно агрессивен.

1/6 Солдат-срочник Антон Макаров, расстрелявший сослуживцев, был агрессивным ребенком. Как сообщает Telegram-канал Baza, Макаров был студентом воронежского института МВД. Педагоги-офицеры плохо вспоминают о Макарове, говорят, что он был вспыльчив, недисциплинирован и, порой, чрезмерно агрессивен.

Солдат-срочник Антон Макаров , расстрелявший сослуживцев, был агрессивным ребенком. Как сообщает Telegram-канал Baza, Макаров был студентом воронежского института МВД . Педагоги-офицеры плохо вспоминают о Макарове, говорят, что он был вспыльчив, недисциплинирован и, порой, чрезмерно агрессивен.

По мнению однокурсников Антона, он иногда странно вёл себя, например, мог внезапно закричать.

Антон постоянно ругался со своими сослуживцами. Институт МВД он бросил после очередной ссоры — написал рапорт и ушёл по собственному желанию.

Следователи уже восстановили предварительную картину бойни на военном аэродроме Балтимор в Воронеже. Молодой человек был в наряде, в пять часов утра 9 ноября к нему подошел с проверкой дежурный по полку 38-летний майор Сергей Ермолаев . Он сделал замечание солдату, от которого тот впал в ярость.

Макаров снял с пожарного щита топор, подкараулил майора и ударил его по голове. После этого он забрал у офицера табельный пистолет с патронами и выстрелил в него. Затем солдат пошел в комнату личного состава, там его заметили и отправили в наряд, но он стал стрелять по находившимся внутри военным.

Далее Макаров попытался построить оставшихся на аэродроме военных, крикнув им: «Встали, построились!» Один из них попытался сбежать и получил от стрелка пулю в спину. Макаров скрылся.

Погибли дежурный по полку майор, 38-летний Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев.

Рядовой по фамилии Фирсов в ходе нападения получил два пулевых ранения в плечо и лопатку. Он госпитализирован и сейчас находится в реанимации. Ведутся поиски стрелка.