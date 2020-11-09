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Падение огненного метеорита попало на видео 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
В ливанской провинции Аккар упал огненные метеорит. Падение космического тела зафиксировано на видео. На кадрах, огненный шар стремительно несется к земле и постепенно угасает. В СМИ сообщают, что инцидент произошел вблизи населенного пункта Аль-Талиль. После падения метеорит на одной из плантаций возник крупный пожар.
Астрофизик Сирина Нехме высказал предположение, что падение небесного тело может быть связано с метеорным потоком Леониды.
Ранее падения светящегося шара заметили в Краснодарском крае. По словам очевидца, метеорит упал в районе Казанской горы.
Происшествия , Видео
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