СК назвал имя подозреваемого в убийстве троих в Воронеже

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По данным ведомства, в отношении солдата-срочника заведено уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия».

Подозреваемому грозит пожизненный тюремный срок. В настоящее время он скрывается

Следкоме также отметили, что для установления психического состояния злоумышленника будут назначены специальные исследования.

Стрельба на аэродроме в Воронежской области

Примерно в пять утра в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО. В СК уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух других он застрелил, отобрав оружие у другого солдата.

По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.