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СК назвал имя подозреваемого в убийстве трех человек в Воронеже 

Вечерняя Москва и ещё 14 45 минут назад
СК назвал имя подозреваемого в убийстве троих в Воронеже
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Рядовой Антон Макаров подозревается в хищении оружия и убийстве нескольких человек в Воронежской области. Об этом пресс-служба Следственного комитета России сообщила в понедельник, 9 ноября.
По данным ведомства, в отношении солдата-срочника заведено уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух или более лиц» и «Хищение оружия».
Подозреваемому грозит пожизненный тюремный срок. В настоящее время он скрывается.
В Следкоме также отметили, что для установления психического состояния злоумышленника будут назначены специальные исследования.
Стрельба на аэродроме в Воронежской области
Примерно в пять утра в понедельник, 9 ноября, солдат-срочник одной из воинских частей Воронежской области напал на должностных лиц, которые пришли с проверкой. Злоумышленник присвоил себе оружие офицера и сбежал, при этом убив трех военных, подтвердили в пресс-службе ЗВО. В СК уточнили, что одного человека подозреваемый убил топором, двух других он застрелил, отобрав оружие у другого солдата.
По предварительным данным, причиной ЧП стал конфликт солдата с вышестоящим по званию.
СМИ писали, что происшествие имело место на воронежском военном аэродроме Балтимор. В Минобороны эти сведения не подтвердили и не опровергли.
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Комментарии
Происшествия , Антон Макаров , Министерство обороны , СКР , Воронеж , Воронежская Область
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