Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника 

В Советском районе Воронежа продолжаются поиски солдата-срочника, убившего сослуживцев на военном аэродроме «Балтимор». Сам аэродром сейчас оцеплен, на подъезде к территории находится военная полиция с автоматами и в бронежилетах. Также на месте ЧП работает ОМОН.

Напомним, сегодня в 5 утра в проходящий срочную службу в батальоне аэродромно-технического обеспечения солдат Антон Макаров в ходе проведения проверки дежурным расстрелял военнослужащих, в результате чего погибли три человека. Сам Макаров с места преступления скрылся.