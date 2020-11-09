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В Таиланде политический активист напал на россиянина 

News.ru 1 час назад
Активист напал на россиянина в Таиланде
Фото: Twitter
В тайском городе Паттайя представитель оппозиционного движения и глава «Народной партии Паттайи» Наративат Кхамма, также известный по кличке «Кен», во время демонстрации напал на находившегося рядом гражданина России.
Россиянин вместе с женой и дочерью попал на локальный митинг оппозиции, в котором принимало участие не более 40 человек. Участвовавший в мероприятии Кхамма потребовал, чтобы иностранец «убирался и не лез в чужие дела», после чего ударил его лбом в нос, сообщает портал Pattaya News.
Агрессивно настроенного оппозиционера и россиянина с разбитым носом сотрудники полиции отправили в ближайшее отделение для выяснения обстоятельств конфликта.
Демонстрации оппозиции регулярно проходят в разных городах Таиланда. Протестующие требуют конституционных реформ в стране и отставки правительства премьер-министра генерал Чан-Оча.
Параллельно с митингов в Паттайе в Бангкоке прошла массовая акция протеста, в ходе которой митингующие смогли прорваться через кордоны полиции на площадь перед королевским дворцом, сообщал NEWS.ru. Они передали полицейским несколько мусорных баков с письмами к королю, в которых содержатся предложенные народом реформы.
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Происшествия , Паттайя , Таиланд
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