Москвичка купила мебель на 17 млн и осталась ни с чем

Москве женщина приобрела предметы мебели в квартиру на 16,855 миллиона рублей, но заказ так и не получила. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно телеканалу, обстановку москвичка заказала у дизайнера, контакты которого она самостоятельно нашла в интернете. Женщина договорилась о покупке мебели, передала специалисту деньги и ожидала покупку еще осенью 2019-го. Прошел год, но до сих пор она не получила свой заказ. Оставшаяся ни с чем заказчица обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.