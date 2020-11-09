Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Москвичка купила мебель на 17 миллионов рублей и осталась ни с чем 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Москвичка купила мебель на 17 млн и осталась ни с чем
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
В Москве женщина приобрела предметы мебели в квартиру на 16,855 миллиона рублей, но заказ так и не получила. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как стало известно телеканалу, обстановку москвичка заказала у дизайнера, контакты которого она самостоятельно нашла в интернете. Женщина договорилась о покупке мебели, передала специалисту деньги и ожидала покупку еще осенью 2019-го. Прошел год, но до сих пор она не получила свой заказ. Оставшаяся ни с чем заказчица обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В октябре стало известно, что почти половина (48 процентов) россиян делают ремонты в квартирах, потому что устают от старых интерьеров. Еще по 14 процентов хотят избавиться от «бабушкиного ремонта» или обустраивают новое жилье, приобретенное без отделки.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Последние новости
Путин изменил состав правительства Путин изменил состав правительства Мишустин объявил кандидатуры новых министров и вице-премьера Мишустин объявил кандидатуры новых министров и вице-премьера Путин отправил в отставку главу Минстроя Путин отправил в отставку главу Минстроя
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скандал из-за отказа принять 90-летнюю пациентку попал на видео
02:47
Скандал из-за отказа принять 90-летнюю пациентку попал на видео
Происшествия
Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео
00:15
Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео
Общество
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
01:07
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
Наука и техника
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
00:23
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
Происшествия
Падение огненного метеорита попало на видео
00:28
Падение огненного метеорита попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
00:38
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
Происшествия
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
00:24
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
Происшествия Криминал
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
00:54
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
00:08
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение