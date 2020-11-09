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Причиной нападения срочника на сослуживцев под Воронежем мог стать нервный срыв 

ТАСС 40 минут назад
Проверка в части в Воронежской области, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием офицера, показала, что никакого физического конфликта между ним и другими военнослужащими не было. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв, сообщил в понедельник источник в Западном военном округе.
"По результатам проведенного в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября с. г. или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение не было. В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв", — сообщил источник с округе.
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Источник в экстренных службах региона в свою очередь сообщил, что рядовой Антон Макаров, который открыл стрельбу, был призван в армию из Воронежа весной этого года.
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Происшествия , Видео , Антон Макаров
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