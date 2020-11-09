Житель Дагестана получил 16 лет за сотрудничество с ИГ

Суд установил, что в январе 2019 года в городе Каспийске Касумов вступил в ряды ИГ, дав присягу ее лидеру. Дома мужчина хранил оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Весной того же года Касумов склонял трех граждан объединиться в незаконное вооруженное формирование. В планы преступника входило совершение нападений на сотрудников полиции. Однако в апреле 2019 года мужчину задержали.

"Касумов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме со штрафом в размере 200 тыс. рублей", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ст. 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"), ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"), ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, отметили в пресс-службе.