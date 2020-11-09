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Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео 

Алевтина Жаркова 11 минут назад
В Свердловской области вахтовик спас провалившегося под лед подростка. Инцидент произошел в городе Краснотурьинске. Мужчина заметил упавшего в прорубь мальчика и вытащил его из воды.
Спасение тонущего ребенка сняли на камеру очевидцы. На кадрах видно, как мужчина подполз к мальчику по тонкому льду и, ухватив того за руку, вытянул ледяной ловушки. Затем они оба вернулись на берег.
Ранее сообщалось, что во время пожара в столичной квартире сосед вынес из огня неходячую пожилую женщину и ее внучку. Он взобрался на крышу магазина и через окно проник в охваченное пламенем жилище, откуда на руках вынес неходячую бабушку и девушку, у которой проблемы с позвоночником.
Происшествия , Видео
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