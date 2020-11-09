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Раненную в шею девушку нашли на северо-западе Москвы 

News.ru и ещё 1 37 минут назад
Раненную в шею девушку нашли в Москве
Фото: globallookpress.com
В столичном районе Покровское-Стрешнево нашли 25-летнюю девушку с ножевым ранением в области шеи. Её госпитализировали в состоянии геморрагического шока.
Девушку обнаружили неподалёку от железнодорожных путей, у дома № 20 по улице Сходненский тупик. Полицейские установили, что неизвестный нанёс ей удар в область шеи и скрылся. Инцидент произошёл ранним утром 8 ноября в период с 6:00 до 6:40 часов. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили «Вечерней Москве» в ГУ МВД РФ по Москве.
Как писал NEWS.ru, мужчина зарезал двух женщин и ранил ребёнка в Солнечногорском районе Московской области. Инцидент случился поздно вечером 7 ноября в деревне Клушино, население которой не превышает 50 человек. Ребёнок получил серьёзные ножевые ранения, он уже находится в руках врачей одной из больниц Зеленограда. Полиция пытается найти преступника.
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